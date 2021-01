UnderMine kommer til Switch neste måned

Du ser på Annonser

Utvikleren Thorium annonserer på Twitter at actioneventyret UnderMine inntar Nintendo Switch den 11. januar.

"We're celebrating our 1000th "how about Switch?" email by actually releasing on #NintendoSwitch

UnderMine will be available for preorder on the #eShop Feb 4th, and release Thursday, Feb 11th! "

Gameplayet i UnderMine er en blanding av kamp, "dungeon crawling" og RPG-aktig progresjon, og spillet går ut på å bygge komboer, redde karakterer, utforske og oppdage hemmeligheter, slåss mot bosser osv.

Spillet ble først utgitt på Xbox One og PC i august i fjor. Kommer du til å sjekke ut UnderMine på Switch?