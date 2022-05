Underskriftskampanje mot Amber Heard når nye høyder

HQ

Rettsaken mellom Amber Heard og eksmannen Johnny Depp dundrer videre og i kjølvannet av den har den pågående underskriftskampanjen mot skuespillerinnen fått ny fart. Forrige uke hadde mer enn to millioner mennesker skrevet under for å få Amber fjernet fra den kommende storfilmen Aquaman 2, men nå, knapt en uke senere, har ytterligere halvannen million individer skrevet under, og det totalet antallet underskrifter i skrivende stund ligger på svimlende 3,45 millioner stykker.

Man kan virkelig ikke si at det går spesielt bra for Heard og hennes offentlige image, noe som nå også har fått henne til å sparke hele PR-teamet sitt bare dagene før hun selv skulle vitne. Ifølge kilder nær skuespilleren har hun blitt stadig mer frustrert over hvordan historien visstnok ikke ble korrekt fremstilt i media.

Om denne kampanjen faktisk vil ha en effekt er selvsagt uklart, men det vil garantert øke presset på DC om å handle. Så spørsmålet er hvor mye press de tåler før de velger å reagere på det hele. Det ryktes dog faktisk at de har klippet bort mye av henne i filmen som resultat av situasjonen. For de av dere som er nysgjerrige kan dere lese og selv skrive under på kampanjen her.