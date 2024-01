Undersøkelse viser at 8 % av utviklere jobber med spill til Switch 2

HQ

Nintendo nekter å si noe om etterfølgeren til Switch, som ifølge analytikere, innsidere og egentlig sunn fornuft hevder skal lanseres i år. Men det blir stadig vanskeligere å holde konsollen hemmelig, og nå har vi fått det som må sies å være et bevis på at noe er i ferd med å skje.

I undersøkelsen 2024 GDC State of the Game Industry som ble publisert i dag kommer det frem at 8 % av de over 3000 utviklerne som har svart, sier at de jobber med spill til Nintendos neste konsoll. Det skal bemerkes at dette tallet sannsynligvis er enda høyere, men ettersom Switch 2 er hemmelig og strengt forbudt å snakke om, velger nok noen utviklere å ikke si noe selv i en anerkjent og anonym undersøkelse.

Vi antar at vi kommer til å få mer informasjon som dette etter hvert som lanseringen nærmer seg, og det er mulig at Nintendo vil gjøre det før heller enn senere når de fortsatt har noe å kunngjøre, i stedet for bare å bekrefte gamle rykter.

Takk, VGC