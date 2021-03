Undertale kommer til Xbox i morgen

Du ser på Annonser

Det har snart gått seks år siden Undertale kom til PC, fire siden PlayStation 4-spillere fikk kose seg med det og tre siden Nintendo Switch-eiere kunne bli med på moroa, så Xbox-gjengen fryktet nok at Toby Fox ikke ville bringe det dit. Heldigvis er ikke det tilfellet.

Nå har vi fått vite at Undertale ikke bare kommer til Xbox One og Xbox Series i morgen, men at det lanseres rett på Xbox Game Pass. Dessverre vil det ikke la deg bringe lagringsfilene dine over fra PC-utgaven, så dette blir et eventyr med blanke ark og fargestifter til.