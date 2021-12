UnDungeon er dagens GR Live-spill

HQ

Siden Xbox Game Pass er en skattekiste for spill, dykker vi ofte ned i den mer obskure siden av biblioteket for å sjekke ut noen titler som kan ha sklidd under radaren vår. En av disse titlene vi nylig oppdaget er UnDungeon, et action-rollespill med en slående pikselgrafikk. Her skal spillerne forsøke å gjenopprette orden etter at en katastrofal hendelse kjent som Great Shift skaper ødeleggelser i tid og rom.

Er du interessert i å se to timer av spillet er det bare å komme innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang.