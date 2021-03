Ung stjerne blir Tiny Tina i Borderlands-filmen

Du ser på Annonser

Er det bare jeg som føler at vi nærmest får ukentlige oppdateringer om Borderlands-filmen? Nå har det faktisk gått tre uker siden Jack Black ble bekreftet som Claptrap, men det er uansett tydelig at ivrige Randy Pitchford og Gearbox som vanlig pøser ut markedsføring. I dag er det altså en annen elsket karakter som har fått skuespiller.

Lionsgate sier at det er Ariana Greenblatt som skal være Tiny Tina i Borderlands-filmen. Dette er nok ikke et navn alle kjenner, men veldig mange har sett trettenåringen. Hun er nemlig den unge Gamora i Avengers: Infinity War og Minnow i Love and Monsters.