Vi har nettopp fått nyheten om at Ungarn har sperret tilgangen til et dusin ukrainske nyhetskanaler, etter at Kiev nylig stengte flere ungarskspråklige portaler som ble beskyldt for å spre prorussiske budskap. Tiltaket gjenspeiler de anstrengte båndene mellom nabolandene, som allerede er urolige på grunn av krigen i Ukraina og uenigheter om sanksjoner og militær støtte. Ungarske myndigheter fremstilte beslutningen som en proporsjonal reaksjon, og pekte på det de beskrev som sensur rettet mot kritiske røster i EU- og NATO-politikken. Blant nettstedene som nå er blokkert, er en fremtredende publikasjon som følger Ukrainas europeiske ambisjoner, noe som signaliserer et dypere sammenstøt mellom Budapest og Kiev i et følsomt øyeblikk for begge land. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!