Ungarn blokkerer ukrainske nyhetssider som gjengjeldelse
Budapest trapper opp spenningen med Kiev på grunn av medierestriksjoner.
Vi har nettopp fått nyheten om at Ungarn har sperret tilgangen til et dusin ukrainske nyhetskanaler, etter at Kiev nylig stengte flere ungarskspråklige portaler som ble beskyldt for å spre prorussiske budskap. Tiltaket gjenspeiler de anstrengte båndene mellom nabolandene, som allerede er urolige på grunn av krigen i Ukraina og uenigheter om sanksjoner og militær støtte. Ungarske myndigheter fremstilte beslutningen som en proporsjonal reaksjon, og pekte på det de beskrev som sensur rettet mot kritiske røster i EU- og NATO-politikken. Blant nettstedene som nå er blokkert, er en fremtredende publikasjon som følger Ukrainas europeiske ambisjoner, noe som signaliserer et dypere sammenstøt mellom Budapest og Kiev i et følsomt øyeblikk for begge land. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!