HQ

Ungarn har satt en gassrørledning under militær beskyttelse etter rapporter om funn av eksplosiver nær grensen til Serbia, noe som har økt den politiske spenningen dager før et omstridt valg.

Statsminister Viktor Orbán kunngjorde tiltaket etter å ha besøkt stedet, og kalte rørledningen en "livslinje" for landet og understreket behovet for å sikre kritisk energiinfrastruktur. Ruten fører russisk naturgass inn i Ungarn og videre utover, noe som gjør den strategisk viktig.

Hendelsen har raskt blitt politisert. Opposisjonsfiguren Péter Magyar anklaget regjeringen for å iscenesette en potensiell "falsk flagg"-operasjon for å påvirke velgerne, en påstand Orbán ikke har tatt direkte stilling til.

Regjeringens representanter har i stedet antydet at det kan være en mulig utenlandsk innblanding, inkludert Ukraina, en påstand som ble bestemt avvist av Ukraina, som antydet at hendelsen i seg selv kunne være en russiskledet provokasjon.

Situasjonen bidrar til et allerede ustabilt klima før valget, og meningsmålingene tyder på at Orbán står overfor en av sine tøffeste utfordringer siden han kom til makten i 2010. Urolighetene sammenfaller også med et besøk fra JD Vance, noe som understreker den internasjonale oppmerksomheten rundt Ungarns politiske retning.

Med konkurrerende narrativer og ingen klare konklusjoner har rørledningshendelsen blitt et fokuspunkt i en bredere kamp om Ungarns fremtidige lederskap.