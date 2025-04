Ungarn trekker seg fra ICC under Netanyahus besøk

HQ

Siste nytt om Ungarn . Landet har kunngjort sin beslutning om å trekke seg fra Den internasjonale straffedomstolen (ICC), og er dermed den eneste EU-nasjonen som står utenfor domstolen.

Dette kommer like etter Netanyahus besøk i Budapest, til tross for ICCs arrestordre på ham for påståtte krigsforbrytelser. Den ungarske regjeringen bekreftet at utmeldingsprosessen vil begynne i tråd med landets konstitusjonelle og folkerettslige forpliktelser.

Ungarns statsminister Viktor Orbán, som konsekvent har motsatt seg ICCs handlinger og støttet Israels statsminister Benjamin Netanyahus holdning til Gaza-konflikten, har blitt gransket for å ha støttet et så kontroversielt standpunkt.