Ungarsk opposisjon tar ledelsen over Orbán, viser meningsmålinger

Ungarns opposisjonsparti Tisza har tatt ledelsen over statsminister Viktor Orbáns regjeringsparti Fidesz, ifølge en ny meningsmåling som ble publisert i forkant av søndagens parlamentsvalg.

Målingen, som er utført av Publicus-instituttet, viser at Tisza (ledet av Péter Magyar) har 52 % oppslutning blant de stemmeberettigede, mot 39 % for Fidesz. Blant alle respondentene ligger Tisza på 38 %, mens Fidesz ligger bak med 29 %.

Til tross for opposisjonens tilsynelatende overtak, er utfallet fortsatt usikkert på grunn av en stor andel usikre velgere, anslått til rundt 25 %.

Valget representerer den største utfordringen for Orbáns 16 år lange styre, og flere av de siste meningsmålingene tyder på at Tisza har hatt en jevn ledelse i de siste ukene av valgkampen.