Ungarsk opposisjon tar ledelsen over Orbán, viser meningsmålinger
Meningsmålingen viser at Tisza leder, men et høyt antall usikre velgere holder løpet åpent.
Ungarns opposisjonsparti Tisza har tatt ledelsen over statsminister Viktor Orbáns regjeringsparti Fidesz, ifølge en ny meningsmåling som ble publisert i forkant av søndagens parlamentsvalg.
Målingen, som er utført av Publicus-instituttet, viser at Tisza (ledet av Péter Magyar) har 52 % oppslutning blant de stemmeberettigede, mot 39 % for Fidesz. Blant alle respondentene ligger Tisza på 38 %, mens Fidesz ligger bak med 29 %.
Til tross for opposisjonens tilsynelatende overtak, er utfallet fortsatt usikkert på grunn av en stor andel usikre velgere, anslått til rundt 25 %.
Valget representerer den største utfordringen for Orbáns 16 år lange styre, og flere av de siste meningsmålingene tyder på at Tisza har hatt en jevn ledelse i de siste ukene av valgkampen.