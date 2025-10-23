Unhinged er et overlevelsesspill i en åpen verden som foregår i et megacorp-eksperiment

Som en del av Galaxies Autumn Showcase 2025, utvikleren Unifiq gjorde en opptreden for å presentere et glimt av sitt kommende prosjekt. Kjent som Unhinged, dette er et åpent overlevelsesspill som er satt i et eksperiment utført av et teknologisk megacorp.

Spillet beskrives av Unifiq som det du ville fått hvis The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom faktisk var en overlevelsesopplevelse med sunn fornuft først, og det er et prosjekt som har en postapokalyptisk 1990-tallssetting med retro, sci-fi og brutalistiske temaer.

Historien til Unhinged er beskrevet som sådan: "På mystisk vis strandet på en fiendtlig øy, befinner du deg midt i et dødelig eksperiment utført av et teknologisk megakonsern. Den eneste måten å unnslippe på er å fullføre en rekke utfordringer, kjent som 'The Chrono Trials'."

Unhinged vil være et enspiller-spill som kommer til PC først i en Early Access-tilstand i 2027. Det vil være studioets første prosjekt siden det ble grunnlagt i 2020, og det nevnes at det til slutt kan få en konsollansering, men først etter at 1.0-lanseringen gjør sin ankomst enda lenger ned på linjen. Ellers vil det være et førstepersonsspill bygget i Unreal Engine 5, satt i et kart som spenner over ni kvadratkilometer og leverer et eventyr som varer i over 30 timer.

Sjekk ut kunngjøringstraileren for Unhinged nedenfor, samt noen skjermbilder av spillet.