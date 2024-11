Universal har tre live-action Lego-filmer under utvikling

HQ

Det har blitt laget flere Lego-filmer, hver med en fantastisk animasjonsteknikk som virkelig brakte de klossede verdenene til liv. Mellom The Lego Movie, The Lego Batman Movie, og til og med den kommende Piece by Piece Pharrell Williams-biopicen. Universal har null intensjon om å la Lego på det store lerretet forsvinne, og det rapporteres nå at produksjonsgiganten har tre Lego-filmer under utvikling. Men det er tilsynelatende en merkelig fangst.

Deadline rapporterer at tre live-action Lego-filmer er i produksjon. Omtalen av live-action fører til spørsmålet om disse vil inneholde virkelige mennesker som dukker opp i en klosset verden, slik det ligner i den snart debuterende A Minecraft Movie, eller om det i stedet er mer en referanse til en annen animasjonsstil eller filmteknikk.

Uansett hva som vil skje, kjenner vi de tre filmskaperne som står i spissen for hvert prosjekt, og den første er Jumanji-regissør Jake Kasdan. Hans prosjekt er beskrevet som en original idé, men ytterligere informasjon om handlingen er fortsatt uklar.

Den andre filmen skal ledes av Patty Jenkins, og dette prosjektet anses som en omarbeidet innsats av et manus som opprinnelig ble skrevet sammen med tidligere DC Entertainment president Geoff Johns, noe som reiser spørsmålet om dette også vil være en Wonder Woman eller en DC Lego-innsats.

Til slutt har vi Joe Cornish, som lager en film basert på en omskriving av et manus fra Rick & Mortys Heather Anne Campbell. Vi har heller ingen ytterligere informasjon om dette prosjektet å gå på for øyeblikket.

Universal Lego har ennå ikke satt noen dato på noen av disse Lego-filmene heller.