Universal lager en film om Devolver Digitals spill Ruiner

HQ

Det fantes en tid da en film basert på en videospillserie var dømt til å bli dårlig på mer enn én måte. Men siden den gang har ting endret seg. Super Mario Bros. Movie ble en stor hit, og det samme ble TV-serien The Last of Us. Men så fikk vi nylig noe som Borderlands, som var en stor skuffelse og en stor økonomisk fiasko. Det må imidlertid sies at Gamereactors Kim Olsen likte Borderlands-filmen.

Selv om Borderlands-filmen var et dårlig omen, hindrer ikke det at nye filmer basert på dataspill blir gjort. The Hollywood Reporter har avslørt at Universal produserer en film om Ruiner, et dataspill utviklet av Reikon Games og utgitt av Devolver Digital tilbake i 2017.

Ruiner Filmen skal regisseres av Wes Ball, som sist regisserte Kingdom of the Planet of the Apes. Manuset vil bli skrevet av Michael Arlen Ross. Produksjonssiden av ting er ganske lang. Produsentene er Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg, Ball og Joe Hartwick Jr., mens utøvende produsenter er Timothy I. Stevenson, Dan Jevons, Marek Roefler, Magdalena Tomkowicz og Jakub Stylinski.

Videospillet Ruiner "er et brutalt actionskytespill som utspiller seg i år 2091 i cybermetropolen Rengkok. En psykopat med ledninger går løs på et korrupt system for å avdekke sannheten og hente tilbake sin kidnappede bror under veiledning av en hemmelighetsfull hackervenn", som det står i spillets beskrivelse på Steam. Du kan lese Gamereactors anmeldelse av spillet her.