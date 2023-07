Universal Orlando Resort får land med DreamWorks-tema neste år

HQ

Temaparkene Universal har noen av de mest varierte samlingene av temaland. Det være seg Transformers, Fast and Furious, Jurassic Park, The Simpsons, Harry Potter, Super Nintendo World, listen er lang. I 2024 vil listen bli enda lengre, for da åpner Universal Orlando Resort i Florida et land med DreamWorks-tema.

Landet, som er inspirert av DreamWorks Animations' samling av figurer, vil se franchiser som Shrek, Kung Fu Panda, Trolls, og Gabby's Dollhouse alle få familievennlige opplevelser. Det er ikke nevnt noe om detaljene i disse, dvs. om det vil bli nye attraksjoner og forlystelser som en del av landet, men vi får vite at figurene vil være tilgjengelige for meet-n-greets.

Det er heller ikke nevnt noen spesifikk åpningsdato for landet, så vi får vente til Universal har mer informasjon å dele.