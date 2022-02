Universal Pictures annonserer Despicable Me 4

HQ

Det er noen år siden vi fikk være med Gru og hans Minions på eventyr, men nå virker det som at ventetiden snart er over. Universal Pictures og Illumination har nemlig endelig annonsert at det blir en fjerde film og at den får premiere 3. juli 2024. Steve Carell, Kristen Wiig, Pierre Coffin, Miranda Cosgrove og Steve Coogan gjentar alle sine roller og selv Chris Renaud som regisserte de første to filmene kommer tilbake for å igjen styre skuta.

Vi har ingen detaljer om filmens handling ennå, men vi kan nok regne med samme herlige humor som i de tidligere filmene.

Takk, Variety