Unknown Worlds vil fortsatt jobbe videre på Subnautica

Unknown Worlds Entertainments undervanns-overlevelsesspill Subnautica viste seg å bli en ganske stor suksess. Det er sannsynligvis årsaken til at utvikleren stort sett med det samme begynte på utviklingen av etterfølgeren Subnautica: Below Zero. Men selv om det nå jobbes hardt på den nye tittelen, som for øyeblikket er tilgjengelig i Early Access, så føler ikke Unknown Worlds seg helt ferdige med det originale Subnautica.

I forbindelse med GameLab Live-begivenheten fikk vi prate med Unknown Worlds' Charlie Cleveland, og utover at vi fikk vite mer om Below Zero, så avslørte han at de fortsatt planlegger å utgi nytt innhold til det første Subnautica for å forlenge spillets levetid:

"I don't know if we've actually announced this or not but I think it's fine to announce. We actually are releasing... so we're working on Below Zero, but we do want to update the [original] game. We've got some ideas about updating it to give it a lot of longevity.

We've actually been working on performance for Subnautica still, because that effects Below Zero a lot, so we've made a ton of improvements to streaming and the pop-in and some of those niggling technical issues. So I'm pretty sure we're going to do another patch on Subnautica. I don't think we're going to update it forever, but I think we want to do one nice patch."

Du kan se hele vårt intervju med Cleveland nedenfor.