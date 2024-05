Unn deg selv et offisielt Master Sword

HQ

Master Sword er kanskje det mest ikoniske våpenet i spillverdenen, og å bruke det i Zelda-spillene er alltid ren magi. Derfor mistenker vi at mange nå vil skynde seg å forhåndsbestille et eksemplar når vi forteller deg at du snart vil kunne kjøpe ditt eget Master Sword.

Bandai Spirits Tamashii Nations 'Proplica' Master Sword har blitt annonsert og kan forhåndsbestilles på denne lenken. Sverdet vil bli levert i oktober, og prislappen for denne fancy gjenstanden er rundt £115/€130 (22 000 yen). Her er den offisielle beskrivelsen, oversatt av Bing:

"The Master Sword fra 'The Legend of Zelda'-serien er nå tilgjengelig på PROPLICA.

The Legend of Zelda Master Sword" er nå tilgjengelig på PROPLICA. Den mektige skulpturen er ca. 105 cm lang og utstråler en overveldende tilstedeværelse. Åtte sanger fra "The Legend of Zelda"-serien er inkludert. I tillegg er det innebygd knappefunksjoner og en vibrasjonsgimmick.

Dette produktet er en utstillingsmodell som skal brukes innendørs. Ikke ta den med utendørs eller sving det rundt."

På tide å unne seg noe nytt til sommeren, kanskje?