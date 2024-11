Unngå at FPSen og K/D-en din synker med Proshops store GPU-salg

Nå er det Black Friday, noe som betyr at det er salg og tilbud overalt. Noen tilbud er likevel viktigere for spillere enn andre, og Proshop har sitt salg på de nyeste utgavene av NVIDIAs RTX 40-serie, inkludert:

Er dette riktig tidspunkt å oppgradere? Vel, for konkurrerende spillere er det et ganske godt "hvorfor" i tillegg til å oppgradere til den nyeste DLSS-versjonen, få forbedret rayracing og lignende: det heter NVIDIA Reflex.

NVIDIA Reflex er som å ta med en tunet bil med en hemmelig superlader til et klassisk billøp. NVIDIA Reflex har blitt implementert i mer enn 130 spill - ikke bare spill hvor man konkurrerer, men også spill der rask respons er avgjørende for å overleve, som Cyberpunk 2077, Diablo IV, God of War og til og med Microsoft Flight Simulator.

Når det kommer til konkurrerende spill, er færre og mindre forsinkelser kongen. Enten det er Fortnite, CS2, XDefiant, Valorant eller Apex Legends. høy FPS og lav forsinkelse er nøkkelkomponenter for å vinne. Ferdigheter alene hjelper ikke. Det er også grunnen til at 90 % av online skytespill bruker NVIDIA Reflex.

Reflex måler ganske enkelt tiden det tar fra museklikk til skudd, analyserer, isolerer og reduserer forsinkelsen ved hvert enkelt trinn ved å la datamaskinen undertrykke enhver prosess som øker forsinkelsen, mens den prioriterer enhver prosess som påvirker den interne forsinkelsen til datamaskinen i forhold til spillene dine. Dette er grunnen til at CS2 er i stand til å gå veldig lavt - så lavt som 10 ms for hele kjeden når du bruker NVIDIA G-Sync-skjermer i kombinasjon med et RTX 40-kort - eller Overwatch reduseres med 20 % i forhold til uten Reflex. Selv om du kutter halvparten av ventetiden, er det ikke uvanlig å få mer enn 50 % kortere forsinkelse heller.

Når du kombinerer dette med ytelseskraften til 40-seriens GPU får du den beste spillopplevelsen som er mulig for å sikre høye bildehastigheter i de nyeste spillene, samtidig som du har tilgang til teknologi som er skreddersydd spesielt for å øke dødeligheten i online skytespill, som sikrer at det ikke er lag eller forsinkelser som vil forstyrre ferdighetene dine.

Så, statistisk sett får motstanderne dine mest sannsynlig mest mulig ut av NVIDIA Reflex og får en massiv reduksjon av forsinkelse, så det bør du også.

To kort som fortjener ekstra anbefaling er Asus RTX 4060 Dual Evo OC og Gigabyte RTX 4070 Windforce 2X OC V2 12G - begge er virkelig kostnadseffektive og svært kompakte kort til tross for at de har mye kraft for størrelsen, og mye mindre enn de fleste iterasjoner av kortene i RTX 40-serien. Begge er svært godt priset og kommer med aggressive overklokker på toppen av det.

Og i tilfelle datamaskinen din ikke er kraftig nok til å gi deg hundrevis av bilder per sekund, noe den trenger ettersom flytende bevegelser gjør det mye lettere å treffe ting i stedet for en hakkete bilde-for-bilde-opplevelse, kan NVIDIAs DLSS hjelpe deg. Denne teknologien gjør det mulig for GPUen din å gjengi spillet med en mye lavere oppløsning, noe som gir deg mye høyere FPS enn det som normalt ville vært mulig, mens en ekstremt godt trent AI-algoritme hjelper til med å fylle ut tomrommene ettersom bildet deretter vises med den valgte oppløsningen. Selv om det høres kontraintuitivt ut, har DLSS eksistert så lenge at resultatene er bevist, og den visuelle troskapen er uovertruffen - så det er ingen argumenter mot å kjøpe deg et kort i RTX 40-serien og oppleve de virkelige underverkene til moderne teknologi.

Du kan finne mange flere tilbud hos Proshop her:

NVIDIA-tilbud