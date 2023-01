Unnskyldning utstedt for Dungeons & Dragons kontroversielle OGL-endringer

HQ

Etter kontroversen rundt de potensielle endringene i Dungeons & Dragons Open Game License har Wizards of the Coast utstedt en offisiell unnskyldning via et blogginnlegg på D&D Beyond-nettstedet.

Uttalelsen kommer fra Executive Producer Kyle Brink, som sier "Vi beklager. Vi tok feil. Språket og kravene våre i utkastet til OGL var forstyrrende for skapere og ikke til støtte for våre kjernemål om å beskytte og dyrke et inkluderende spillmiljø og begrense OGL til TTRPG-er. Så forsterket vi ting ved å være stille for lenge. Vi skadet fans og skapere når hyppigere og tydeligere kommunikasjon kunne ha forhindret så mye av dette.»

Lenger ned i blogginnlegget bekrefter Brink at endringer i OGL fortsatt kommer, men før 20. januar vil et nytt utkast bli skrevet opp og Wizards of the Coast vil be om tilbakemeldinger fra fans om det.

Fans er fortsatt ikke fornøyd med hele situasjonen. Flere har uttalt at de ikke vil ha endringer i det hele tatt, og vil at Wizards of the Coast skal innrømme nederlag og gå videre. Det er også spørsmål om kontroversene rundt D&D Beyond, en abonnementstjeneste som ble rapportert å koste $ 30 i måneden. Disse ryktene har derimot blitt tilbakevist av Wizards of the Coast.

Hva tenker du om hele situasjonen?