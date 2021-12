Unpacking selger gledelig godt og får fortjent skryt

Spill som PowerWash Simulator, House Flipper og Lawn Mowing Simulator har vist at det av og til kan være godt å bare slappe av ved å gjøre hverdagslige ting som ikke krever mye tankekraft i en virtuell verden, og et godt eksempel på dette har vært Unpacking for mange i år. Derfor er det godt å høre at det faktisk er mange av dem også.

Samtidig som utviklerne i Witch Beam Games byr på en skrytetrailer som fremhever noen meget positive anmeldelser av Unpacking forteller de også at spillet solgte over 100,000 eksemplarer de første 10 dagene på markedet. Forhåpentligvis fortsetter tallet bare å vokse, for dette spillet leverer mer enn bare enkel moro. Uten å si mer enn det...

