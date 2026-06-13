Until Dawn 2 stjerne bekrefter hvor lenge spillet har vært under utvikling

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Mens mye av samtalene rundt PlayStations State of Play-presentasjon sirkulerte Wolverine og God of War, kom en av de større overraskelsene i avsløringen av Until Dawn 2, et spill som interessant nok ikke er laget av skaperne av The Dark Pictures, Supermassive Games.

I stedet er det Firesprite som tar over for oppfølgeren, som lanseres neste år. En av skuespillerne, Stranger Things-stjernen Dacre Montgomery, hyllet spillet på Instagram, der han avslørte at det har vært under arbeid lenger enn vi kanskje hadde forventet.

"Jeg vokste opp med spill, enten jeg gikk meg vill i verdenene i The Elder Scrolls, bygde sivilisasjoner i Age of Empires eller reddet dem i Call of Duty. Jeg elsker å utforske grenseløse verdener - Far Cry, Red Dead, Crackdown eller mitt favorittspill gjennom tidene, Prototype", skrev Montgomery på Instagram (via TheGamer).

"Etter hvert som tiden gikk, ble krysningen mellom kino og spill tydelig; motion capture. Jeg hadde sett Andy Serkis i LOTR og Planet of The Apes, og visste at det var dette jeg ville gjøre. For 4 år siden ble jeg med i Until Dawn 2 -familien [hos Firesprite] - en utrolig lidenskapelig og talentfull gruppe kunstnere. En hel verden åpnet seg - bokstavelig talt. En helt ny måte å jobbe på - med så mange ferdigheter jeg trengte å lære. Rik på fantasi og spesifikasjoner. Jeg har hele tiden vært helt overveldet av engasjementet til de som har lagt ned livet sitt i denne verdenen de siste mange, mange årene, og jeg er så glad for at det kommer til en konsoll nær deg," fortsatte han.

Hvis Montgomery har jobbet med spillet i fire år, betyr det at utviklingen helt sikkert går langt tilbake i tid. Med tanke på de siste trendene, kan vi tenke oss at Firesprite sannsynligvis begynte arbeidet for rundt 6-7 år siden, ettersom det føles som om det ikke finnes AAA-spill som tar kortere tid enn det i disse dager.