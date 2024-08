Until Dawn har begynt filmingen

For noen dager siden fikk vi vite at Peter Stormare vil gjenta sin rolle i filmatiseringen av Supermassive sitt Until Dawn, og at innspillingen skulle starte i midten av august. Det viser seg at sistnevnte var feil.

Asad Qizilbash, sjefen for PlayStation Productions, </a> avslører at Until Dawn faktisk begynte å filme i dag, så David F. Sandberg og gjengen vil være veldig opptatt de neste månedene.