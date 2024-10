Until Dawn-stjerner hinter til potensiell oppfølger

Until Dawn er en flott narrativ skrekkopplevelse. Du tar kontroll over en gruppe unge voksne som vender tilbake til en skummel hytte for en sammenkomst som går fryktelig galt, og den forgrenede fortellingen og den flotte rollebesetningen gjorde det til en stor seier for utvikleren Supermassive Games.

Så langt har det nylig blitt utgitt en nyinnspilling, og det kommer snart ut en film også. Dette har selvfølgelig gjort fansen sultne på mer, spesielt når nye avslutninger ble lagt til i nyinnspillingen. I et klipp som er spredt på nettet, snakker Hayden Panettiere, som spiller Sam i spillet, om "å gå videre med" Until Dawn.

Hun kan referere til nyinnspillingen, eller filmen, eller noen tror hun hinter til en oppfølger. Dr. Hill-skuespilleren Peter Stormare la også ut et bilde på IG-historien sin om en potensiell oppfølger, så kanskje vi bør se opp for mer Wendigo-action som kommer snart.