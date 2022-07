Until Dawn-, The Quarry- og The Dark Pictures-skaperne kjøpt av Nordisk Games

HQ

Supermassive Games har samarbeidet med selskaper som PlayStation, 2K Games og Bandai Namco for å gi oss spill som Until Dawn, The Quarry og The Dark Pictures: House of Ashes de siste årene, men nå er britene tydeligvis leie av å være frie agenter.

Danske Nordisk Games, som selvsagt er en del av Nordisk Film, kunngjør nemlig at de nå har kjøpt Supermassive Games etter å ha investert 30,7 prosent i fjor. Dermed sniker studioet seg inn i den håndfullen av andre utviklere danskene eier siden de nå blant annet er i samme familie som Just Cause-gjengen i Avalanche Studios og Metroid Dread-folkene i MercurySteam.