Until Dawn-skaperne skal avsløre mystiske The Quarry i morgen

HQ

Gjengen i Supermassive Games har virkelig ikke ligget på latsiden de siste årene siden vi har fått både The Dark Pictures: Man of Medan, The Dark Pictures: Little Hope og The Dark Pictures: House of Ashes, men selv om det kommer enda flere spill i serien lager de også noe nytt.

For etter at studioet registrerte varemarket The Quarry i februar kan Supermassive nå fortelle at dette er et nytt skrekkspill som skal avdukes skikkelig klokken 17 i morgen. Det skal bli interessant å se om dette atter en gang er et meget filmatisk spill som fokuserer veldig på dialog- og handlings-valg eller om britene ønsker å prøve noe nytt.