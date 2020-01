Untitled Goose Game kan bli til Lego

Man kan trygt si at Untitled Goose Game har blitt et slags fenomen, noe som igjen har ført til en drøss med memes, gifs og fanart, så da er det vel på tide å ta det til et nytt nivå?

En person med brukernavnet A Fellow Player har nemlig delt sin ide om å lage et Lego-sett av Untitled Goose Game på Lego Ideas. Vedkommende har laget en liten del av det første oppdraget med de danske klossene, og denne nærmer seg allerede 1000 stemmer i skrivende stund.

For de av dere som ikke vet det fungerer denne siden som en slags forslagskasse for selve The Lego Group, og ved å oppnå 10,000 stemmer vil ekspertutvalget deres ta en nærmere titt på forslaget og virkelig vurdere om de skal lage noe slikt for markedet. Konseptet har allerede gitt oss Lego-sett av både Minecraft, Friends, Steamboat Willie, Ghostbusters og mer, så ønsker du å se noe lignende fra den irriterende gåsen er det bare å avgi din stemme i linken over. Bildet under gir et glimt av A Fellow Player sitt forslag.