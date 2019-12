Untitled Goose Game kommer til PS4 den 6. januar

Som flere av dere har poengtert er ikke Untitled Goose Game tilgjengelig på PlayStation 4 her til lands enda selv om House House sa spillet ville lanseres på PS4 og Xbox One den 17. desember. Lyst til å vite hvorfor?

I korte trekk handler det blant annet om at dette er Panic Inc. sin første relativt store lansering som utgiver, så de visste ikke om en del av papirarbeidet som må til for å slippe spill verden over. Her handler det enkelt og greit om at de ikke visste at ulike deler av Europa krever ulike søknader og godkjennelser for å gjøre et spill tilgjengelig på PlayStation Store. Dessverre betydde dette at selskapet ikke hadde gjort de rette tingene for å bringe Untitled Goose Game til PS4 i Norden. Både Sony og Panic innså dette etter hvert, men siden det er jul og et par andre ting vil det ta litt tid å fikse alt sammen. Nå har jeg fått beskjed om at Untitled Goose Game vil komme til PlayStation 4 her i Norge den 6. januar med mindre noe veldig overraskende skjer. Dermed kan du altså glede deg til å gjøre gåsestreker førstkommende mandag.