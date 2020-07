Untitled Goose Game slippes fysisk til høsten

Du ser på Annonser

Untitled Goose Game kom i september i fjor til PC, PlayStation 4, Switch og Xbox One - og ble en stor suksess. Hittil har det kun vært tilgjengelig digitalt, men snart blir det også tilgjengelig fysisk.

Utvikleren House House, i samarbeid med iam8bit og Skybound Games, har nemlig annonsert en fysisk utgave til både PlayStation 4 og Switch, som shippes en gang i løpet av årets tredje kvartal. Og for å gjøre alt bedre, tilbys både en vanlig utgave og en finere kalt "Lovely Edition".

Sistnevnte leveres i miljøvennlig emballasje, et vendbart omslag, en 24-siders brosjyre kalt "Spring/Summer Plaza Catalog", et kart tegnet av Marigold Bartlett samt et "No Goose"-klistremerke, som kommer godt med. Sur over hit for å bestille det til PlayStation 4, og hit om du foretrekker Switch-utgaven.