Untitled Goose Game-utvikleren jobber med et nytt prosjekt

Som avslutning på Panic Games Showcase i går kveld avslørte indieforlaget at de vil samarbeide med det talentfulle teamet som skapte Untitled Goose Game. Det stemmer, House House har et nytt prosjekt på trappene, og selv om informasjonen om dette kommende indiespillet holdes tett til brystet, har vi fått vite noen småting.

Det nevnes nemlig at spillet ikke vil være en oppfølger til Untitled Goose Game, men at det vil være noe vi ikke ville forvente fra teamet. Hva det betyr for en utvikler som skapte det sprøe Untitled Goose Game er uklart, men det betyr utvilsomt at vi har noe spesielt i vente når denne tittelen debuterer i fremtiden.