Urban Legend gjenoppstår i form av en reboot

I Know What You Did Last Summer var bare begynnelsen, for nå har Sony kunngjort at de også vil gjenopplive Urban Legend, som er en annen gammel perle fra 90-tallet som hadde en ung Jared Leto i en av hovedrollene sammen med blant andre Tara Reid, Robert Englund og Alicia Witt.

Ifølge The Hollywood Reporter er rebooten produsert av Gary Dauberman, kjent for Annabelle, The Nun, og senest filmatiseringen av Until Dawn, og forventes å oppdatere konseptet for et moderne publikum.

For de av dere som ikke husker eller kanskje ikke har sett den originale filmen, handler den om en seriemorder som henter inspirasjon til sine handlinger fra gamle vandrehistorier. En virkelig herlig 90-tallsklassiker.

Husker du Urban Legend?