Ursula von der Leyen til Moldova: "Vår dør står åpen"

HQ

I morges fikk vi nyheten om at parlamentsvalget i Moldova har gitt en avgjørende seier til landets pro-europeiske ledelse, et resultat som i Brussel blir hyllet som en milepæl på veien mot EU-medlemskap. Valget ble av mange sett på som en avvisning av Russlands innflytelse i regionen, og innbyggerne støttet reformer og tettere integrasjon med Europa til tross for press utenfra. Nå, Ursula von der Leyen på X: "Moldova, dere har gjort det igjen. Ingen forsøk på å så frykt eller splittelse kunne knekke deres besluttsomhet. Dere har gjort deres valg klart: Europa. Demokrati. Frihet. Vår dør står åpen. Og vi vil stå sammen med dere hele veien. Fremtiden er deres." Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese innlegget nedenfor eller klikke deg inn på følgende lenke. Go!