US Box Office: Godzilla x Kong: The New Empire genererer en debut på 37 millioner dollar.

HQ

Godzilla x Kong: The New Empire har innkassert 37 millioner dollar fra 3 861 kinoer på åpningsdagen, noe som gjør at filmen ligger foran prognosene fra tidligere i uken. Dermed ligger den foran prognosene fra tidligere i uken, som spådde at storfilmen ville spille inn i underkant av 50 millioner dollar.

Monsterfilmen har oppnådd denne bragden til tross for at den har fått blandede anmeldelser fra kritikerne. På IMDb har den for øyeblikket en score på 6,7/10 og på Rotten Tomatoes har den en rating på 57 %.

Andre steder på listen ligger Ghostbusters: Frozen Empire ligger an til å bli nummer to. Det er spådd at den vil spille inn 15,5 millioner dollar, noe som er 65 % lavere enn forrige uke.

Takk, Variety.