USA blir enda penere i Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator var slående vakkert fra første stund, men det er alltid rom for forbedringer, og Asobo Studio og Xbox Game Studios har jobbet hardt for å gjøre verden til et vakrere sted med World Updates.

Takket være dette har regioner som Japan, Norden, Storbritannia, Tyskland, Italia og USA blitt mye forbedret med flere flyplasser og severdigheter som ser nesten fotorealistiske ut. Nå har Asobo bestemt seg for å gi USA enda et visuelt løft med World Update X. Dette betyr at flere nye punkter nå ser ut som deres virkelige motstykke, og denne gangen inkluderer det hele byer som Atlanta og Chicago, og også øya Key Largo i Florida.

Det er også spektakulære fjell og innsjøer, enorme menneskeskapte monumenter og nasjonalparker å nyte ovenfra, og mye, mye mer. Ta en titt på noe av det i kunngjøringstraileren for World Update X, som er gratis å laste ned og tilgjengelig nå.