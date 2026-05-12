USA er i samtaler med Danmark om å åpne nye baser på Grønland

I begynnelsen av 2026 eskalerte spenningen raskt da det begynte å se ut som om USA kunne være i ferd med å gjøre krav på Grønland, noe som raskt gjorde Danmark frustrert og førte til anspente samtaler mellom USA og mange forskjellige europeiske land. Årsaken til dette var at USA hevdet at Grønlands lave militære tilstedeværelse utgjorde en sikkerhetsrisiko, mens Danmark hevdet at USA gikk langt over streken, og mens grønlenderne kjempet for å unngå å bli innlemmet i USA, og valgte å gå inn for dansk suverenitet og å beholde fordelene ved sine europeiske bånd.

Etter noen hektiske uker begynte spenningen å avta, og saken havnet snart i bakgrunnen da USA igjen ble involvert i en konflikt i Midtøsten. Det ser imidlertid ut til at temaet sikkerhet på Grønland fortsatt er høyst aktuelt, for nå melder BBC News at "tett bevoktede samtaler" fortsatt pågår mellom USA og Danmark med tanke på å åpne flere militærbaser på Grønland.

Informasjonen går ut på at USA ønsker å åpne tre nye baser på Danmarks sørlige territorium, og at Danmark ser ut til å være villig til å gå med på en slik idé, og USA hevder at samtalene så langt er optimistiske.

Målet sies å være å bruke basene til å overvåke russisk og potensielt også kinesisk maritim aktivitet i polarsirkelen og området mellom Grønland, Island og Storbritannia, en del av verden som regnes som GIUK-gapet.