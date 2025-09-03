Gamereactor

USA godkjenner potensielt salg av Patriot-missiler til Danmark

Danmark kan snart anskaffe avanserte luftvernsystemer.

Siste nytt om Danmark. USA har godkjent et potensielt salg av avanserte Patriot-luftvernsystemer til Danmark, inkludert integrert stridsledelses- og støtteutstyr, skriver Janes.

Avtalen, som den danske regjeringen har bedt om, vil omfatte oppgraderte missiler, radarenheter og utskytningssystemer, samt omfattende teknisk støtte og opplæring. Ytterligere komponenter omfatter identifikasjons-, krypterings- og kommunikasjonsverktøy.

Leverandørene skal sørge for assistanse på stedet og systemintegrasjon for å sikre beredskapen. Dette er et viktig skritt i Danmarks modernisering av den nasjonale luftforsvarsinfrastrukturen, men det gjenstår å se hvor raskt salget vil bli sluttført.

Kahramanmaraş, Tyrkia - 29. okak 2013: Det amerikanske rakettforsvarssystemet Patriots ble utplassert i Tyrkia. Patriots utplasseres av erfarne soldater. // Shutterstock

