USA nærmer seg å gjøre « Daylight Saving Time»-initiativet permanent

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USA nærmer seg stadig mer å fjerne behovet for å stille klokkene to ganger i året. Representantenes hus har vedtatt et lovforslag som tar sikte på å gjøre sommertid permanent, noe som betyr at klokkene ikke lenger vil måtte stilles frem og tilbake flere ganger i året.

Dette initiativet er et lovforslag støttet av president Donald Trump, kjent som «Sunshine Protection Act», som så ut til å ha ganske gode utsikter i Representantenes hus, der det ble vedtatt med 308 stemmer mot 117, ifølge NBC News. Målet med lovforslaget er at USA kun skal bruke den tidssonen landet anerkjenner mellom mars og november, det vil si den «sommertidssonen» som gjelder i dag.

Selv om dette er et fremskritt i saken, bør det nevnes at ingenting vil tre i kraft før Senatet har tatt en beslutning om saken. Denne avstemningen er kun en formalitet for å gjøre det mulig for lovforslaget å bli sendt videre til Senatet for behandling. Senatet har tidligere vist motstand mot et slikt forslag, og en tidligere versjon av lovforslaget ble stoppet i fjor.