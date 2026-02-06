USA og Kina nekter å undertegne internasjonal erklæring om militær kunstig intelligens

HQ

USA og Kina nektet torsdag å undertegne en felles erklæring om militær bruk av kunstig intelligens, noe som understreker den dype uenigheten om hvordan (eller om) AI-teknologier på rask fremmarsj skal styres i krigføring. Avgjørelsen kom på toppmøtet Responsible AI in the Military Domain (REAIM) i A Coruña, Spania (via Reuters), der bare 35 av de mer enn 80 deltakerlandene godkjente et ikke-bindende sett med prinsipper.

Erklæringen fokuserer på å "holde mennesker ansvarlige for AI-drevne våpen", sikre klare kommandostrukturer og oppmuntre til åpenhet rundt tilsynssystemer der det er mulig. Tilhengerne av erklæringen mener at disse sikkerhetstiltakene blir stadig viktigere ettersom AI-kapasiteter utvikler seg raskere enn reglene som er utformet for å kontrollere bruken av dem, noe som skaper frykt for ulykker, feilberegninger eller utilsiktet eskalering i fremtidige konflikter.

Men det anstrengte forholdet mellom Washington og europeiske allierte, kombinert med en bredere geopolitisk rivalisering, gjorde at mange regjeringer nølte med å forplikte seg. Embetsmenn beskrev et strategisk dilemma: Å begrense seg selv kan bety å falle bak rivaler som står overfor færre begrensninger. Selv om land som Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Ukraina undertegnet avtalen, viste fraværet av verdens to største militærmakter hvor vanskelig det fortsatt er å skape global konsensus om kunstig intelligens i krigføring, selv om prinsippene ikke har noen juridisk kraft...