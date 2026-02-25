USA og Sør-Korea planlegger Freedom Shield i mars

HQ

Sør-Korea og USA vil gjennomføre sine årlige felles militærøvelser, kalt Freedom Shield, fra 9. til 19. mars, opplyste tjenestemenn onsdag. Øvelsen, som beskrives som "defensiv", vil også støtte forberedelsene til å overføre USAs operasjonelle kontroll i krigstid til Seoul.

Øvelsene vil omfatte trening på flere domener og kommandoposter, samt scenarioer som tar for seg Nord-Koreas kjernefysiske kapasiteter. Sør-Korea har som mål å fullføre overføringen av den militære kommandoen før president Lee Jae Myungs presidentperiode utløper i 2030.

Sør-Korea har forsøkt å redusere noen feltøvelser for å dempe spenningen med Nord-Korea, men USA har motsatt seg reduksjoner. Samtalene om justeringer fortsetter mens Pyongyang avholder sin regjerende arbeiderpartikongress, som kan komme til å inneholde en militærparade som viser frem nye kapasiteter...