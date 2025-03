USA og Ukraina skifter gir (igjen): Ifølge kilder er de i ferd med å sluttføre en avtale om sjeldne jordarter

HQ

USA og Ukraina er på randen av å sluttføre en mineralavtale som har hatt en del komplikasjoner, ifølge fire personer som er kjent med situasjonen (via Reuters).

Avtalen skulle opprinnelig signeres under et anspent møte mellom president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskij, men så ut til å være dødsdømt etter at en opphetet ordveksling førte til at Zelenskij raskt ble eskortert ut av Det hvite hus.

Til tross for den opphetede konfrontasjonen, der Trump og visepresident JD Vance oppfordret Zelenskij til å uttrykke mer takknemlighet for USAs støtte, forbereder de to landene seg nå på å gå videre med avtalen.

Selv om avtalen ikke inneholder eksplisitte sikkerhetsgarantier, vil den gi USA tilgang til Ukrainas naturressurser, inkludert inntekter til et felles gjenoppbyggingsfond. Zelenskij erkjente at det hadde vært et stort nedfall, og beklaget møtet, men bekreftet på nytt at Ukraina er villig til å delta i forhandlinger for å sikre langsiktig fred.