USA tar skritt for å få slutt på volden mellom Israel og Syria

HQ

Etter den tredje dagen med israelske angrep mot regjeringsstyrker i Sør-Syria og det syriske forsvarsdepartementet i Damaskus, ønsker USA å få en slutt på volden mellom Israel og Syria.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa at militæret "arbeider for å redde våre drusiske brødre", mens Syrias president Ahmed al-Sharaa anklaget Israel for "storstilt eskalering".

Israelske angrep i den hovedsakelig drusiske provinsen Suweida begynte mandag, etter at syriske sikkerhetsstyrker ble utplassert i byen og det oppsto konflikter mellom drusiske militser og sikkerhetsstyrker. Ifølge BBC har rundt 350 mennesker blitt rapportert drept siden søndag, og likevel er det håp om at den amerikanske regjeringen kan få en rask slutt på volden.

USAs utenriksminister Marco Rubio skrev følgende på sosiale medier: "Vi har snakket med alle partene som er involvert i sammenstøtene i Syria. Vi har blitt enige om konkrete tiltak som vil bringe denne urovekkende og forferdelige situasjonen til en slutt i kveld. Dette vil kreve at alle parter lever opp til de forpliktelsene de har påtatt seg, og det forventer vi at de gjør."

Det er foreløpig uvisst om de involverte partene vil innfri USAs forventninger, men inntil de gjør det, ser det ut til at volden vil fortsette, ettersom Netanyahu søker å støtte druserne, som har bånd til dem som bor i Israel og på de israelskokkuperte Golanhøydene.