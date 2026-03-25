USA utplasserer tusenvis av nye soldater i Midtøsten

Pentagon forventes å utplassere mellom 3000 og 4000 ekstra soldater i Midtøsten, ifølge kilder, i det siste tegnet på en økende militær opprustning fra USAs side.

Forsterkningene vil sannsynligvis komme fra elitedivisjonen 82. luftbårne divisjon, som har base i Fort Bragg, og vil utvide USAs operative fleksibilitet i regionen betydelig i den pågående konflikten med Iran.

Selv om det ikke er tatt noen beslutning om å sende bakkestyrker inn i selve Iran, sier tjenestemenn at utplasseringen vil forberede en rekke scenarier, inkludert potensielle operasjoner rettet mot strategiske steder som Hormuzstredet eller Irans viktigste oljeknutepunkt på Kharg Island.

Flyttingen kommer i kjølvannet av tidligere utplasseringer, inkludert marinesoldater og flåtestyrker om bord på USS Boxer (LHD-4), noe som bringer det totale antallet amerikanske tropper i regionen opp i rundt 50 000 før den siste økningen.

President Donald Trump har signalisert at han er åpen for både militære og diplomatiske løsninger, og har nevnt "produktive" kontakter med Teheran, selv om iranske tjenestemenn har benektet at det foregår samtaler.

Opptrappingen innebærer en politisk risiko på hjemmebane. Den offentlige støtten til USAs angrep er fortsatt lav, og et flertall av amerikanerne er motstandere av kampanjen. Ethvert skritt i retning av å utplassere bakkestyrker kan komplisere administrasjonens posisjon ytterligere, særlig med tanke på tidligere løfter om å unngå nye langvarige konflikter i Midtøsten.