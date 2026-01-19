USA vant VM-tittelen i ishockey for kvinner

HQ

Nå vet vi hvordan det hele gikk. USA har vunnet VM-gull i ishockey for damer under 18 år. Finalen ble spilt i Nova Scotia i Canada, ifølge finske YLE.

USA vant 2-0 over Canada, og målene ble gjort av Emily Pohl og Lindsay Stepnowski. Men når det gjelder poeng totalt i turneringen, finner vi ut at Jane Daley gjorde 12 mål og 17 poeng på 6 kamper. Canadas Sofia Ismael gjorde 15 poeng, og Emily Pohl 15 poeng. Den mest verdifulle spilleren, eller MVP, ble Jane Daley.

USA vant altså, Canada kom på andreplass, og på tredjeplass kom Tsjekkia, som slo Sverige 4-3.