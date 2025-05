USA vinner ishockey-VM for første gang siden 1933

HQ

USA har vunnet sitt tredje verdensmesterskap i ishockey, etter 92 år. IIHF-konkurransen, som arrangeres hvert år, fant sted denne måneden, og endte med en finale mellom USA og Sveits. Etter 0-0 scoret Tage Thompson det gylne målet to minutter ut i overtiden.

Det er den første tittelen i IIHF-VM siden USA slo Canada i 1933, for 92 år siden, og bare den tredje tittelen totalt, etter gullmedaljen i OL i 1960. For Sveits, som også nådde finalen i fjor, vil ventetiden på deres første tittel bli lengre.

Turneringen ble avholdt i Danmark og Sverige. De to vertslandene kjempet om bronsen, og Sverige vant 6-2. Til tross for at de gikk glipp av pallen, har det vært det beste resultatet for Danmark i ishockey-VM.