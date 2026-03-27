USA vurderer å sende 10 000 flere soldater til Midtøsten

Pentagon vurderer å sende opptil 10 000 flere amerikanske bakkestyrker til Midtøsten, ifølge en eksklusiv artikkel i Wall Street Journal, som siterer tjenestemenn med kjennskap til planleggingen.

Styrkene vil sannsynligvis omfatte infanterienheter og pansrede kjøretøyer, og vil supplere de rundt 5000 marinesoldatene og tusenvis av 82. luftbårne fallskjermjegere som allerede er sendt til regionen.

Troppene vil trolig bli plassert innenfor rekkevidde av Iran og Kharg Island, en viktig iransk oljeeksportterminal.

Donald Trump har gjentatte ganger sagt at han har til hensikt å gjenåpne Hormuzstredet, med eller uten alliert støtte. "Alle kunngjøringer om troppeutplasseringer vil komme fra krigsdepartementet. President Trump har alltid alle militære alternativer til rådighet", sier Anna Kelly, assisterende pressesekretær i Det hvite hus.

Det er fortsatt uklart om eller når de ekstra styrkene kan ankomme, eller hvor de vil bli stasjonert.