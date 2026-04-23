USAs forsvarsminister har nå sparket sin marineminister i Pentagon

I dag har vi et nytt tilfelle der en høytstående offiser i det amerikanske forsvaret er blitt avskjediget på ordre fra forsvarsminister Pete Hegseth. Etter avskjedigelsen av hærens øverste general for noen uker siden, har Pentagons "utrenskning" i dag gått ut over marineminister John Phelan.

Ifølge Reuters, som først omtalte nyheten, kunngjorde Pentagon avskjedigelsen i en kortfattet uttalelse om hans umiddelbare avgang, uten å gi ytterligere detaljer. Kilder som snakker på betingelse av anonymitet, sier til Reuters at den avskjedigede marineministeren hadde interne konflikter med noen sentrale seniormedlemmer, deriblant Hegseth selv.

Phelans avgang er bemerkelsesverdig fordi han var en milliardær som ble ansett som svært nær Donald Trumps indre krets, og han er faktisk den første marineministeren som er utnevnt av administrasjonen til å bli avskjediget siden Trump kom tilbake til makten i fjor.

Forsvarsminister Pete Hegseth er, i tråd med Det hvite hus-administrasjonens internasjonale politiske kursendring, i ferd med å granske alle høytstående Pentagon-tjenestemenn, og listen over avskjedigelser siden i fjor inkluderer formannen for Joint Chiefs of Staff, general CQ Brown fra flyvåpenet, samt sjefen for marineoperasjoner og visestabssjefen i flyvåpenet.