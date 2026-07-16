USAs forsvarsminister kunngjør testosteronundersøkelser for soldater – debatten om forbud mot transpersoner i militæret blusser opp igjen

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USA vil snart innføre obligatoriske testosterontester for alle soldater som er eldre enn 30 år.

Dette tiltaket ble avslørt av forsvarsminister Pete Hegseth, som påpekte at tilbudet om testosteronerstatningsterapi er en del av en innsats for å sikre «at du har de riktige testosteronnivåene for å yte ditt aller beste», ettersom «det er veletablert vitenskap at testosteronnivået ofte synker naturlig når vi blir eldre».

Ifølge Reuters vil soldater som viser seg å ha lave testosteronnivåer, bli tilbudt en anbefalt hormonbehandling, men dette vil være frivillig, noe som betyr at en soldat ikke trenger å akseptere behandlingen. På samme måte vil screening være obligatorisk for militærpersonell over 30 år, men de som er yngre vil likevel kunne be om å bli undersøkt.

Dette tiltaket har likevel skapt en viss konflikt i Washington D.C., ettersom demokratiske representanter som tidligere kjempet mot forbudet mot transkjønnede militærpersoner, påpeker at dette tiltaket er hyklersk, siden Hegseth tidligere var imot at hormonbehandling skulle ha en plass i militæret.

I denne sammenheng sa kongressmedlem Summer Lee «Så nå støtter dere alle ⁠kjønnsbekreftende behandling?» Senator Tammy Duckworth la til: «Det høres ut som kjønnsbekreftende behandling for meg.»