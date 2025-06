USAs forsvarssjef avviser påstander om at Iran har flyttet uran

HQ

Siste nytt om Israel og Iran Under en briefing i Pentagon uttalte USAs forsvarsminister Pete Hegseth at han ikke hadde sett noen etterretning som tydet på at Iran hadde flyttet anriket uran for å unngå USAs nylige luftangrep.



Det vil kanskje interessere deg: USA går inn i Israel-Iran-konflikten.



"Jeg er ikke kjent med noen etterretning som jeg har gjennomgått som sier at ting ikke var der de skulle være, flyttet eller på annen måte," sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth.



Dette kan interessere deg: Trump kunngjør våpenhvile mellom Israel og Iran.



Kommentarene hans kom etter at rapporter pekte på mulige bevegelser i Fordow, noe som vekket bekymring blant eksperter. Mens noen analytikere antydet at viktige materialer var gjemt på forhånd, understreket Pete Hegseth at eksisterende etterretning ikke viser noen slik flytting.