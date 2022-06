USB-C blir standard for alle mobiltelefoner fra 2024 - også iPhone

HQ

Det har pågått en stund, men nå er skjebnen bestemt for alle mobiltelefoner, nettbrett, kameraer og bærbare datamaskiner fordi EU-parlamentet og Rådet for Den europeiske union (som er en egen internasjonal organisasjon) har blitt enige om en standard som skal gjelde alle.

Avtalen gjelder Radio Equipment Directive og formaliserer en "single charging solution" for elektroniske enheter. I en pressemelding uttaler Alex Agius Saliba fra EU-parlamentet følgende:

"Today we have made the common charger a reality in Europe! European consumers were frustrated long with multiple chargers piling up with every new device. Now they will be able to use a single charger for all their portable electronics. We are proud that laptops, e-readers, earbuds, keyboards, computer mice, and portable navigation devices are also included in addition to smartphones, tablets, digital cameras, headphones and headsets, handheld videogame consoles and portable speakers. We have also added provisions on wireless charging being the next evolution in the charging technology and improved information and labelling for consumers."

Det stopper heller ikke der, for de inkluderer også bærbare datamaskiner. Saliba fortsetter:

"Laptops will also have to be adapted to the requirements by 40 months after the entry into force."

Avtalen omfatter også informasjon om lading, regler for hurtiglading og oppmuntring til trådløs lading. Ifølge EU-parlamentet vil det spare 250 millioner euro i året på ladere som ikke er nødvendige, i tillegg til at de sparer 11 000 tonn e-avfall årlig.

Vi antar at Apple ikke er superfornøyd med avgjørelsen, men USB-C er unektelig en fleksibel standard og og dette burde være bra for oss forbrukere.