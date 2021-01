Ustwo Games har plantet nesten en halv million trær i sammenheng med Alba: A Wildlife Adventure-salgstallene

Du ser på Annonser

Ustwo Games lovet å plante ett tre for hvert solgte eksemplar av sitt sjarmerende eventyr Alba: A Wildlife Adventure. Det har nå resultert i nesten en halv million plantede trær siden lanseringen for en måned siden, med målet om å nå en million. Det er så klart både en veldig imponerende mengde trær og imponerende salgstall for et indiespill på så kort tid. Spesielt med tanke på at det foreløpig kun er tilgjengelig på PC og smarttelefoner. I løpet av våren kommer det også til PlayStation 4 og 5, Switch, Xbox One og Xbox Series - hvilket vil medføre enda flere trær på jorden.