Utgiver påstår at Sony utgir nytt PSVR-headset i år

Vi vet med sikkerhet at Sony lanserer PlayStation 5 senere i år, men vi har enda ikke hørt noe om de har planer om å utgi et nytt PlayStation VR-headset også. Dog mener en stor utgiver av diverse VR-opplevelser at et nytt headset faktisk ankommer sammen med den nye konsollen i løpet av 2020.

Som VRFocus så snakket utgiveren Immersive VR Education nylig med deres investorer, og her slo de fast at 2020 bil se økt vekst takket være et nytt PSVR-headset.

"2020 will see Sony release the PlayStation 5 and a new version of the PlayStation VR headset (PSVR), which will further expand the high-end VR user base-the Group intends to support this device with its current suite of showcase software."

Immersive VR Education har tidligere samarbeidet med Sony om diverse VR-lanseringer, som Apollo 11 VR, så det er ikke helt usannsynlig at de har kjennskap til planene. Og om det skulle komme i år, så bør utviklerne vite om det allerede.

Ingenting er offisielt bekreftet, så ta dette med en god klype salt.